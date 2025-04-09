Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho, Sivasspor karşısında takımı tekrar üçlü savunmaya döndürmeye hazırlanıyor.
ÜÇLÜ SAVUNMA İLE KANATLAR HAREKETLENECEK
Trabzonspor maçında dörtlü savunma ile sahaya çıkan Mourinho, Sivasspor maçıyla birlikte eski sistemine dönüyor. Üçlü savunma, Fenerbahçe'nin ana oyun düzeni ve bu sistemde kanatlar daha etkili hale gelecek. Filip Kostic ve Oğuz Aydın, bu maçta kritik rol oynayacak. Fenerbahçe'nin en büyük silahı ise, kanatlardan gelen ortalarla, golcü ikilisi Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko'nun buluşması olacak.
DZEKO VE EN NESYRI FENERBAHÇE'NİN GOL SİLAHI OLACAK
Geçtiğimiz maçlarda daha etkili olan Dzeko ve En Nesyri'nin partnerliği, sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor. Boşnak golcü Dzeko'nun pasları ve En Nesyri'nin kafa vuruşlarıyla Fenerbahçe, Sivasspor karşısında daha verimli bir hücum yapmayı planlıyor. İkili, birlikte oynadıklarında daha etkili oldu ve bu kez de şampiyonluk yarışındaki kilit maçlardan birinde birlikte gol arayacaklar.
YÖNETİMDEN EKSTRA PRİM
Fenerbahçe Yönetimi, şampiyonluk mücadelesinde takıma her türlü desteği sağlamak için harekete geçti. Özellikle galibiyet primlerinin arttırılması planlanırken, futbolculara motivasyon sağlamak amacıyla yemek organizasyonları ve moral etkinlikleri de düzenlenecek. Sarı-lacivertli idareciler, futbolcularla birlikte sahada ve saha dışında yakın bir işbirliği içinde olacak.
Fenerbahçe'de eski sisteme geri dönüş!
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında üçlü savunmaya dönerek kanatları etkili kullanmayı planlıyor.
Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho, Sivasspor karşısında takımı tekrar üçlü savunmaya döndürmeye hazırlanıyor.
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