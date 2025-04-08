Alanya Belediyespor, Halkbank'a set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında On Hotels Alanya Belediyespor, evinde Halkbank'ı 3-0 yendi.
Seriyi 2-0 kazanan Alanya Belediyespor, Spor Toto-Altekma eşleşmesinin galibiyle lig 5'inciliği için karşılaşacak.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Çenesiz
On Hotels Alanya Belediyespor: Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz (Ahmet Karataş, Burak Çevik, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş)
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Kooy (Volkan Döne, Yiğit Hamza Aslan, Mirza Lagumdzija, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol)
Setler: 25-21, 25-21, 25-23
Süre: 94 dakika (32, 28, 34)
Seriyi 2-0 kazanan Alanya Belediyespor, Spor Toto-Altekma eşleşmesinin galibiyle lig 5'inciliği için karşılaşacak.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Çenesiz
On Hotels Alanya Belediyespor: Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz (Ahmet Karataş, Burak Çevik, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş)
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Kooy (Volkan Döne, Yiğit Hamza Aslan, Mirza Lagumdzija, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol)
Setler: 25-21, 25-21, 25-23
Süre: 94 dakika (32, 28, 34)