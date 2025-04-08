Hapoel Shlomo, final serisinde öne geçti

BKT Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Hapoel Shlomo, Dreamland Gran Canaria'yı 74-65 mağlup etti.
İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki Samokov Arena'da karşılaştı.
Müsabakanı 74-65 kazanan Hapoel Shlomo, final serisinde 1-0 öne geçti.
Final serisinin ikinci maçı, 11 Nisan Cuma günü İspanya temsilcisinin ev sahipliğinde Gran Canaria Arena'da oynanacak.
İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki Samokov Arena'da karşılaştı.
Müsabakanı 74-65 kazanan Hapoel Shlomo, final serisinde 1-0 öne geçti.
Final serisinin ikinci maçı, 11 Nisan Cuma günü İspanya temsilcisinin ev sahipliğinde Gran Canaria Arena'da oynanacak.