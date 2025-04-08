Hapoel Shlomo, final serisinde öne geçti

BKT Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Hapoel Shlomo, Dreamland Gran Canaria'yı 74-65 mağlup etti ve seride öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hapoel Shlomo, final serisinde öne geçti
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08 Nisan 2025 22:08
BKT Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Hapoel Shlomo, Dreamland Gran Canaria'yı 74-65 mağlup etti.

İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki Samokov Arena'da karşılaştı.

Müsabakanı 74-65 kazanan Hapoel Shlomo, final serisinde 1-0 öne geçti.

Final serisinin ikinci maçı, 11 Nisan Cuma günü İspanya temsilcisinin ev sahipliğinde Gran Canaria Arena'da oynanacak.

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