İsmet Taşdemir: "Şampiyonluk maçına çıkıyoruz"

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligdeki Adanaspor maçı öncesi konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'Şampiyonluk maçına çıkıyoruz'
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08 Nisan 2025 20:59
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geride kalan haftada Teksüt Bandırmaspor ile berabere kalmanın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçının zor olacağını belirten Taşdemir, "Bu rakibin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla onun için de bir oyun oynayacaklardır. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Belki de 'Şampiyonluk maçımıza çıkıyoruz.' Şampiyonluğu yüzde 90 halletmiş olacağız inşallah." diye konuştu.

İsmet Taşdemir, hedeflerinin şampiyon olup kent ve camiayı layık olduğu yere taşımak olduğunu sözlerine ekledi.

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