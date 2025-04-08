Haber Tarihi: 08 Nisan 2025 11:20 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 11:50

xChat nedir? Yapay zeka xChat AI nedir, nasıl kullanılır?

Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), Android cihazlar için XChat adında yeni ve şifreli bir mesajlaşma servisi geliştiriyor. PIN kodu ile korunan bu özellik, X platformunun iletişimden ödemeye kadar uzanan "her şey uygulaması" vizyonunun bir parçası olarak sunulacak.

xChat nedir? Yapay zeka xChat AI nedir, nasıl kullanılır?
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Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), Android cihazlar için XChat adlı yeni bir şifreli mesajlaşma hizmeti geliştiriyor. Bu adım, X'in WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet etme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

XChat'in, X uygulamasının yan menüsünde bir seçenek olarak yer alması bekleniyor. Sızdırılan ekran görüntülerine göre, kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla dört haneli bir PIN kodu ile korunacağı ve belirli aralıklarla bu kodun girilmesinin isteneceği belirtiliyor.

Elon Musk, X platformunu Çin'in WeChat uygulamasına benzer şekilde, kullanıcıların iletişim kurabileceği, ödeme yapabileceği ve alışveriş yapabileceği kapsamlı bir "her şey uygulaması"na dönüştürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, XChat'in yanı sıra X Money adlı bir ödeme hizmetinin de geliştirilmekte olduğu ve bu yıl içinde Visa iş birliğiyle kullanıma sunulmasının planlandığı bildiriliyor.

XChat'in bağımsız bir uygulama olarak mı yoksa X platformunun bir parçası olarak mı sunulacağı henüz netlik kazanmış değil. Öte yandan X'in X Mail adlı bir e-posta hizmeti üzerinde çalıştığı ve bunun Gmail gibi mevcut e-posta servisleriyle rekabet etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

XChat ve diğer planlanan hizmetlerin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda kesin bir tarih verilmedi. Ancak, bu gelişmeler, X'in sosyal medya platformunun ötesine geçerek daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
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