Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı mücadelesi başlıyor

Normal sezonu tamamlanan Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ilk maçları çarşamba günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı mücadelesi başlıyor
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08 Nisan 2025 14:36
Normal sezonu tamamlanan Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı çarşamba günü başlayacak.  Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, normal sezonu 4. sırada bitiren Galatasaray Daikin, 1. sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

Lig etabını 3. sırada bitiren Eczacıbaşı Dynavit ise 2. sırada tamamlayan VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda çarşamba günü maç programı şöyle:

13.30 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel Voleybol)

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İBB Cebeci)

İki maç kazanan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşmalar 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

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