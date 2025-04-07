LGS Sınavı Ne Zaman? 2025 LGS'ye Kaç Gün Kaldı?

LGS'ye kaç gün kaldı 2025 yılında araştırılıyor. Lise sınavına girecek öğrenciler LGS puan hesaplama ve LGS sayacı gibi konulara yanıt arıyor. Liseye Geçiş Sistemi için öğrenciler geri sayıma başladı. Öğrenciler ve aileler için önemli bir dönüm noktası olan LGS tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, 2025 LGS'ye kaç gün kaldı? LGS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı?



LGS Sınavı 2025 Ne Zaman Yapılacak?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve öğrencilerin nitelikli liselere yerleşmesinde önemli bir rol oynayan LGS sınavı, her yıl genellikle Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştiriliyor. 2025 yılı LGS sınavı tarihi henüz MEB tarafından resmi olarak açıklanmamış olsa da, geçmiş yılların sınav takvimleri göz önüne alındığında, LGS 2025 sınavının [MEB tarafından açıklanacak kesin tarih buraya yazılacaktır - Örnek: 1 Haziran 2025 Pazar günü] tarihinde yapılması bekleniyor.



LGS'ye Kaç Gün Kaldı? İşte Geri Sayım!



LGS sınavı ne zaman 2025 tarihinde yapılacağı henüz kesinleşmemiş olsa da, sınavın Haziran ayının ilk haftasında yapılacağı tahmini üzerinden bir geri sayım yapabiliriz. Eğer LGS 2025 sınavının 1 Haziran 2025 tarihinde yapılacağını varsayarsak, bugünden (7 Nisan 2025) itibaren sınava 55 gün kaldı

Haber ile daha fazlasına ulaşın: