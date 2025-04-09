Beşiktaş'ta Immobile ile yollar karşılıklı ayrılacak!

Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya şimdiden başlandı. Performansıyla son zamanlarda büyük hayal kırıklığı yaratan Ciro Immobile ile yollar ayrılacak.
45 DAKİKA DAYANDI!
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Kasımpaşa maçındaki etkisiz görüntüsü ile Ole Gunnar Solskjaer'in gözünde kredisini tamamen tüketti. Siyah-beyazlılar uzun süredir beklentilere yanıt veremeyen 35 yaşındaki oyuncuyla sezon sonu yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Teknik Direktör Solskjaer, Galatasaray derbisi ve Göztepe ile oynanan kupa maçlarında kulübeye çektiği Immobile'ye Kasımpaşa karşısında sürpriz bir hamleyle ilk 11'de forma verdi. Ancak Norveçli hoca, deneyimli oyuncunun sahada gösterdiği performansına 45 dakika dayanabildi. Solskjaer devre arası oyundan aldığı Immobile'nin yerine 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Mustafa ikinci yarıdaki oyunuyla beğeni topladı.
KARŞILIKLI FESİH GÜNDEMDE
Beşiktaş'ta 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan yıldız, sezonluk 6 milyon euro maaş alıyor. Bu maaş yükünden çıkmak isteyen yönetim oyuncudan sezon sonunda çıkmak için yollar arıyor. Beşiktaş yönetiminin ilk planı oyuncuyla herhangi bir ücret ödemeden yollarını ayırmak. Immobile'nin kalan 1 yıllık sözleşmesini bırakmayı onaylarsa yollar direkt ayrılacak. Eğer fesih karşılığında maaşının bir kısmını isterse karşılıklı anlaşma yoluna gidilecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 35 maçta forma giyen İtalyan santrfor, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
45 DAKİKA DAYANDI!
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Kasımpaşa maçındaki etkisiz görüntüsü ile Ole Gunnar Solskjaer'in gözünde kredisini tamamen tüketti. Siyah-beyazlılar uzun süredir beklentilere yanıt veremeyen 35 yaşındaki oyuncuyla sezon sonu yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Teknik Direktör Solskjaer, Galatasaray derbisi ve Göztepe ile oynanan kupa maçlarında kulübeye çektiği Immobile'ye Kasımpaşa karşısında sürpriz bir hamleyle ilk 11'de forma verdi. Ancak Norveçli hoca, deneyimli oyuncunun sahada gösterdiği performansına 45 dakika dayanabildi. Solskjaer devre arası oyundan aldığı Immobile'nin yerine 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Mustafa ikinci yarıdaki oyunuyla beğeni topladı.
KARŞILIKLI FESİH GÜNDEMDE
Beşiktaş'ta 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan yıldız, sezonluk 6 milyon euro maaş alıyor. Bu maaş yükünden çıkmak isteyen yönetim oyuncudan sezon sonunda çıkmak için yollar arıyor. Beşiktaş yönetiminin ilk planı oyuncuyla herhangi bir ücret ödemeden yollarını ayırmak. Immobile'nin kalan 1 yıllık sözleşmesini bırakmayı onaylarsa yollar direkt ayrılacak. Eğer fesih karşılığında maaşının bir kısmını isterse karşılıklı anlaşma yoluna gidilecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 35 maçta forma giyen İtalyan santrfor, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.