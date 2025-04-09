Galatasaray'ın yeni beki Arsenal'den: Nuno Tavares!

Transfer çalışmaları için planlamalar yapan Galatasaray'da sürpriz bir isim öne çıkarıldı.
İtalyan basınında; bonservisi Arsenal'de olan ve Lazio'da kiralık forma giyen Nuno Tavares'i Galatasaray'ın izlediği bildirildi.
Lazio'nun 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tavares için Arsenal'le görüşmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın da Lazio ile temasa geçmeyi düşündüğü ve yaşanacak gelişmelere göre hareket edileceği vurgulandı.
ASİST MAKİNESİ GİBİ BEK!
Kariyerinde Sporting Lizbon, Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham Forest gibi kulüplerde forma giyen Nuno Tavares, bu sezon oynadığı 27 maçta 9 asist yaptı.
İtalyan basınında; bonservisi Arsenal'de olan ve Lazio'da kiralık forma giyen Nuno Tavares'i Galatasaray'ın izlediği bildirildi.
Lazio'nun 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tavares için Arsenal'le görüşmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın da Lazio ile temasa geçmeyi düşündüğü ve yaşanacak gelişmelere göre hareket edileceği vurgulandı.
ASİST MAKİNESİ GİBİ BEK!
Kariyerinde Sporting Lizbon, Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham Forest gibi kulüplerde forma giyen Nuno Tavares, bu sezon oynadığı 27 maçta 9 asist yaptı.