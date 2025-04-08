1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.



Amed Sportif Faaliyetler, 36. dakikada Uğur Adem Gezer ve 44. dakikada Yılmaz Ceylan'ın golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.



Manisa FK, 62. dakikada Oğuz Gürbulak'ın penaltı golü ve 76. dakikada Demba Diallo'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Manisa FK 38, Amed 48 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Çorum ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Amed, bu kez Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hasan Erdoğan, Okan Taşköprü



Manisa FK: Alperen Uysal, Kaan Kanak (Dk. 46 Ramirez), Bartu Göçmen, Arslanagic, Yusuf Talum, Toure, Cissokho (Dk. 46 Ensar Akgün), Fofana, Oğuz Gürbulak (Dk. 88 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo (Dk. 87 Umut Erdem), Osuji (Dk. 88 Minchev)



Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 82 Doğan Can Davas), Yılmaz Ceylan (Dk. 82 Adekanye), Traore (Dk. 63 Poko), Çekdar Orhan (Dk. 79 Cassubie), Fernando (Dk. 63 Keita), Moreno



Goller: Dk. 35 Uğur Adem Gezer, Dk. 44 Yılmaz Ceylan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 62 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan) Dk. 76 Diallo (Manisa FK)



Sarı kartlar: Dk. 35 Diallo, Dk. 71 Yusuf Talum (Manisa FK), Dk. 58 Uğur Adem Gezer, Dk. 60 Veli Çetin, Dk. 81 Mehmet Yeşil (yedek kulübesinde) (Amed Sportif Faaliyetler)



