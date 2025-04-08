Haber Tarihi: 08 Nisan 2025 19:13 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 19:13

High Potential 2. sezon ne zaman? 2025

Polisiye ve komediyi bir araya getiren High Potential dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde Kaitlin Olson'un yer aldığı yapım, eğlenceli senaryosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmişti. İlk sezonuyla beğeni toplayan dizi, ikinci sezon için de onay aldı. High Potential 2. sezon ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.

High Potential 2. sezon ne zaman? 2025
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Sevilen polisiye ve komedi dizisi High Potential, izleyicilerini ikinci sezonuyla buluşturmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan yapım, başroldeki Kaitlin Olson'un başarılı performansı ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çekmişti. Suç çözme konusundaki sıra dışı yetenekleriyle öne çıkan baş karakter Morgan'ın maceraları kaldığı yerden devam edecek.

ABC kanalı tarafından yapılan açıklamaya göre High Potential 2. sezonu 18 Eylül 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümler, Çarşamba akşamları ABC ekranlarında yayınlanacak ve Disney Plus platformu üzerinden de izlenebilir olacak.

HIGH POTENTIAL YENİ SEZON TARİHİ

High Potential polisiye dizilere farklı bir bakış açısı kazandırarak izleyicilerden tam not almıştı. Morgan'ın zeki ama düzensiz yapısı, olayları çözme yeteneği ve kendine has mizah anlayışı, diziyi klasik dedektiflik yapımlarından ayıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. İlk sezonda polis teşkilatında çalışan bir temizlik görevlisi olarak başladığı yolculuğu, ikinci sezonda daha büyük gizemlerle devam edecek.

Yeni sezonda Morgan'ın geçmişiyle ilgili bilinmeyen yönlerin açığa çıkması, daha karmaşık vakaların ele alınması ve karakterin kişisel hayatında yaşanacak gelişmeler ön planda olacak.

High Potential yeni sezon tarihinin açıklanması ile beraber dizinin hayranlarında merakla bekleyiş başladı.
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