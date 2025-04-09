Beşiktaş'ta revizyon: 7 scout ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş yönetimi, dün aldığı kararla birlikte altyapıda görevli 7 scout ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta revizyon: 7 scout ile yollar ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2025 09:52
Son güncelleme 09 Nisan 2025 09:58
Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen Beşiktaş, kalan tek hedefi olan lig 3.'lük yolunda da Kasımpaşa beraberliği ile yara alırken siyah beyazlı yönetimin aldığı karar dün camiada ortalığı karıştırdı.

Beşiktaş Özkaynak Düzeni'nde görev yapan ve yetenekli oyuncuları kulübe kazandıran 7 kişinin görevine son verildi.

Öz kaynak şef scoutu Necdet Ergün'ün yanı sıra altyapıda scout olarak görev yapan Saffet İşler, Haluk Duranoğlu, Haluk Çakar, Kasım Gündüz, Değer Batmaz ve Haydar Etik ile dün yapılan toplantı sonucunda yollar ayrıldı.
Yönetici Mustafa Mollaoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında kulüple ilişiği kesilen isimler karara tepki gösterdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery