Beşiktaş'ta revizyon: 7 scout ile yollar ayrıldı!

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen Beşiktaş, kalan tek hedefi olan lig 3.'lük yolunda da Kasımpaşa beraberliği ile yara alırken siyah beyazlı yönetimin aldığı karar dün camiada ortalığı karıştırdı.
Beşiktaş Özkaynak Düzeni'nde görev yapan ve yetenekli oyuncuları kulübe kazandıran 7 kişinin görevine son verildi.
Öz kaynak şef scoutu Necdet Ergün'ün yanı sıra altyapıda scout olarak görev yapan Saffet İşler, Haluk Duranoğlu, Haluk Çakar, Kasım Gündüz, Değer Batmaz ve Haydar Etik ile dün yapılan toplantı sonucunda yollar ayrıldı.
Yönetici Mustafa Mollaoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında kulüple ilişiği kesilen isimler karara tepki gösterdi.
Beşiktaş Özkaynak Düzeni'nde görev yapan ve yetenekli oyuncuları kulübe kazandıran 7 kişinin görevine son verildi.
Öz kaynak şef scoutu Necdet Ergün'ün yanı sıra altyapıda scout olarak görev yapan Saffet İşler, Haluk Duranoğlu, Haluk Çakar, Kasım Gündüz, Değer Batmaz ve Haydar Etik ile dün yapılan toplantı sonucunda yollar ayrıldı.
Yönetici Mustafa Mollaoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında kulüple ilişiği kesilen isimler karara tepki gösterdi.