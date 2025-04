Amerikan (ABD) Borsası Ne Zaman Açılıyor? 2025

Amerikan borsası, yani New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq, Doğu Saati (ET) ile sabah 09:30'da açılmaktadır. Türkiye saatine göre bu, öğleden sonra 16:30'a denk gelir. Yatırımcıların bu açılış saatini ve diğer işlem saatlerini dikkate alarak yatırım stratejilerini belirlemeleri önemlidir.



AMERİKAN BORSASI NE ZAMAN AÇILIYOR?



Amerikan borsası denildiğinde akla ilk gelenler genellikle New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq borsasıdır. Her iki borsa da aynı işlem saatlerine sahiptir. ABD borsası açılış saati, Doğu Saati (Eastern Time - ET) ile sabah 09:30'dur. Bu, Türkiye saatine göre (şu anda UTC+3 zaman diliminde olduğumuz için) öğleden sonra 16:30'a denk gelmektedir. Yani, Türkiye'den Amerikan borsasını takip etmek isteyen yatırımcılar, ekranlarının başına saat 16:30'da geçmelidir.



AMERİKAN BORSASI ÖN AÇILIŞ (PRE-MARKET) İŞLEMLERİ

Amerikan borsasının resmi açılış saati 09:30 ET olsa da, yatırımcılar bu saatten önce de işlem yapabilirler. Ön açılış (pre-market) işlemleri genellikle 04:00 ET ile 09:30 ET arasında gerçekleşir. Bu süre zarfında, önemli haber akışları ve şirketlerin finansal raporları gibi gelişmeler, hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir ve resmi açılış öncesinde piyasaya dair önemli ipuçları sunar. Ancak, ön açılış işlemlerinde likidite genellikle daha düşüktür ve fiyat dalgalanmaları daha volatil olabilir.



AMERİKAN BORSASI NORMAL İŞLEM SAATLERİ

Amerikan borsasının normal işlem saatleri, Pazartesi'den Cuma'ya kadar 09:30 ET ile 16:00 ET arasındadır. Bu saatler dışında normal şartlarda işlem yapılamaz. Türkiye saatine göre bu zaman dilimi 16:30 ile 23:00'a denk gelmektedir.



AMERİKAN BORSASI KAPANIŞ SAATİ

Amerikan borsasının kapanış saati ise 16:00 ET'dir. Bu saatten sonra normal piyasa işlemleri sona erer. Ancak, bazı aracı kurumlar aracılığıyla kapanış sonrası (after-hours) işlemleri de yapmak mümkündür.



AMERİKAN BORSASI TATİL GÜNLERİ

Amerikan borsası açılış saatinin yanı sıra, borsanın kapalı olduğu tatil günlerini de bilmek önemlidir. ABD borsası, genellikle şu tatil günlerinde kapalıdır:



Yeni Yıl Günü

Martin Luther King Jr. Günü

Başkanlar Günü

İyi Cuma

Anma Günü

Bağımsızlık Günü

İşçi Bayramı

Şükran Günü

