Fenerbahçe'de büyük plan: 8 Maç, tek hedef!

Trabzonspor galibiyetiyle yeniden umutlanan Fenerbahçe, sezonun kalan 8 maçını kazanarak şampiyon olmayı hedefliyor. Başkan Ali Koç ve yönetim, Samandıra'da kritik bir toplantı yapacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de büyük plan: 8 Maç, tek hedef!
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09 Nisan 2025 09:47

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elendikten sonra adeta üzerine ölü toprağı atılan Fenerbahçe için 4-1'lik Trabzonspor galibiyeti hayata dönüş maçı oldu.

Farkı 3'e indiren sarı-lacivertliler yeniden umutlandı. Eline kağıdı kalemi alan taraftarlar şampiyonluk için hesaplar yapmaya başladı.

SAMANDIRA'DA TOPLANTI VAR

Aynı durum yönetim, teknik heyet ve futbolcular için de geçerli. Takıma verilen 2 günlük izin bugün sona erecek. Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Samandıra'da Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya gelecek. Sezonun kalan bölümü için izlenecek yol haritası belirlenecek. 

"GALATASARAY MUTLAKA KAYBEDER"

Sarı-lacivertlilerin rotası belli: 8'de 8. Teknik heyet ve futbolcular, "Kalan 8 maçımızın tamamını kazanalım şampiyonuz" görüşünde birleşiyor. Başkan Ali Koç ve yöneticiler de bu fikre sonuna kadar destek veriyor. Galatasaray'ın kalan haftalarda mutlaka puan kaybedeceği düşünülüyor. 

 
 

 

 

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