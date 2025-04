Sergio Ramos'tan Kulüpler Dünya Kupası açıklaması

Kariyerini Meksika temsilcisi Monterrey'de sürdüren İspanyol futbolcu Sergio Ramos, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamanın heyecan verici olacağını belirtti.



Tecrübeli futbolcu, FIFA'nın resmi sitesine verdiği röportajda, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Meksika futbolu hakkında açıklamada bulundu.



FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatından övgüyle söz eden Ramos, "Bu turnuva kendini gösterememiş kulüpler için harika bir fırsat ve benzersiz bir platform. FIFA turnuvaları her zaman ekstra motivasyon sağlar. Yaş fark etmeksizin, Rayados'u (Monterrey) temsil etmek büyük bir heyecan. Büyük bir istekle hazırlanıyoruz ve iyi bir performans hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenmesi kararını akıllıca bulduğunu anlatan tecrübeli futbolcu, ABD ve Meksika'da futbola olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bence turnuvanın burada düzenlemesi akıllıca bir karar. Her şey, Amerikan toplumunun futbola olan tutkuyu daha iyi tanımasıyla ilgili. Avrupa'da futbola daha derin bir bağlılık var. ABD'de ise belki nüfusun büyüklüğü ya da Amerikan futbolu, NBA gibi sporların ön planda olması nedeniyle futbol henüz aynı etkiyi yaratmadı. Ama büyük bir ilerleme var. Bu adımlar futbola olan ilgiyi ABD'de de arttıracak. Futbol dünyası için güzel bir gelişme ve bu ilgi Meksika'da da giderek büyüyor."



Los Angeles'taki Meksika kökenli taraftarlardan destek beklediklerini aktaran 39 yaşındaki oyuncu, "Los Angeles'ta çok sayıda Meksikalı taraftarımızın olması önemli. Deplasmanda olsak da onların sevgisi ve desteği bize güç verecek. Hatta tribünlerde rakipten daha fazla taraftarımız olabilir. Bu da büyük bir avantaj ve kendimizi evimizde hissetmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Kupayı kazanmamız inanılmaz olur"



Sergio Ramos, Monterrey'in kupayı kazanmasının inanılmaz bir başarı olacağını ifade etti.



Futbolda her şeyin mümkün olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Kupayı kazanmamız inanılmaz bir rüya olur. Geçen gün FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte yeni kupayı tanıttı. Gerçekten çok güzel bir kupa. Aslında beni Meksika'ya getiren motivasyonlardan biri de buydu, yeni bir turnuvada oynama fırsatı. Ben her zaman iyimser ve büyük düşünen biriyim, kazanmayı düşünürüm. Takım da sahaya bu zihniyetle çıkar." açıklamasını yaptı.