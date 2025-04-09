UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları heyecanı bugün oynanacak iki maçla sona erecek.
Salı günü oynanan iki maçta Arsenal evinde Real Madrid'i 3-0, Inter ise deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.
İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
22.00 BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND
Barcelona bu ilk maça çıkarken birçok kozu elinde bulunduruyor. Hansi Flick'in takımı Dortmund deplasmanında 3-2 galip gelerek ligi ikinci sırada tamamlarken, Dortmund'a karşı oynadığı son beş Avrupa maçında yenilmedi (3 Galibiyet 2 Beraberlik). 23 maçtır yenilmeyen Barcelona, bu turnuvada da Raphinha ve Robert Lewandowski'nin üretken ortaklığına güvenebilir; ikili bu sezon şimdiden 20 gole ulaştı. Yine de endişelenmeleri için bir neden olabilir; turnuvanın bu aşamasında oynadıkları son altı maçın beşini kaybettiler.
Hansi Flick, 2018/19 sezonunda Bayern Münih'te Ocak ayında Dortmund'un başına geçtiğinden bu yana takımın gidişatını düzene sokan Niko Kovac'ın yardımcısıydı. Onun takımı en iyi performanslarını bu turnuva için sakladı ve eleme aşamasında Sporting Lizbon ve Lille'i eleyerek her iki maçta da deplasmanda kazandılar. Dortmund, ayrıca İspanyol takımlarına karşı oynadığı son beş Avrupa kupası iki ayaklı maçlarının dördünü kazandı; geçen sezon çeyrek finalde Atletico MAdrid'e karşı elde ettikleri 5-4'lük galibiyet de buna dahil. Onları yabana atmayın.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Szczęsny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Emre Can, Anton, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy
22.00 PSG - ASTON VILLA
Anfield'da Liverpool'u penaltılarla eledikten sonra, ki Liverpool Menajeri Arne Slot'un "Şimdiye kadar oynadığım en iyi futbol maçıydı" dediği bir maçtı, Luis Enrique'nin Paris'i Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için mücadele edecek bir görünüme sahip. Premier Lig sıralamasında Liverpool'un bir hayli gerisinde yer alan ancak günündeyse zorlu bir takım olan Aston Villa ile ilk karşılaşmalarında bu noktanın altını çizmeyi hedefleyecekler. Kaptan Marquinhos "Çeyrek finaldeyiz ve bir başka zorlu karşılaşmaya hazır olmamız gerekiyor" dedi.
Villa daha önce Paris'e hiç gitmemiş olsa da, 2016-18 yılları arasında Fransız kulübünün başında olan ve bir lig şampiyonluğu, iki Fransa Kupası ve iki Lig Kupası kazanan teknik direktörleri Unai Emery onlara Parc des Princes'te rehberlik yapacak. Villa bu sezon Fransa'da zaten kaybetti (lig aşamasında Monaco'ya 1-0) ancak Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan takım Avrupa gecelerinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Defans oyuncusu Ian Maatsen, Club Brugge karşısında elde ettikleri son 16 turu başarısının ardından "Şimdiden Paris'e bakıyoruz" dedi. "Harika oyunculara sahip harika bir takımlar ve onlara saygı duyacağız. Biz de harika bir takımız, bu yüzden onların da bize saygı duyması gerekecek."
MUHTEMEL 11'LER
Paris: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford.
Salı günü oynanan iki maçta Arsenal evinde Real Madrid'i 3-0, Inter ise deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.
İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
22.00 BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND
Barcelona bu ilk maça çıkarken birçok kozu elinde bulunduruyor. Hansi Flick'in takımı Dortmund deplasmanında 3-2 galip gelerek ligi ikinci sırada tamamlarken, Dortmund'a karşı oynadığı son beş Avrupa maçında yenilmedi (3 Galibiyet 2 Beraberlik). 23 maçtır yenilmeyen Barcelona, bu turnuvada da Raphinha ve Robert Lewandowski'nin üretken ortaklığına güvenebilir; ikili bu sezon şimdiden 20 gole ulaştı. Yine de endişelenmeleri için bir neden olabilir; turnuvanın bu aşamasında oynadıkları son altı maçın beşini kaybettiler.
Hansi Flick, 2018/19 sezonunda Bayern Münih'te Ocak ayında Dortmund'un başına geçtiğinden bu yana takımın gidişatını düzene sokan Niko Kovac'ın yardımcısıydı. Onun takımı en iyi performanslarını bu turnuva için sakladı ve eleme aşamasında Sporting Lizbon ve Lille'i eleyerek her iki maçta da deplasmanda kazandılar. Dortmund, ayrıca İspanyol takımlarına karşı oynadığı son beş Avrupa kupası iki ayaklı maçlarının dördünü kazandı; geçen sezon çeyrek finalde Atletico MAdrid'e karşı elde ettikleri 5-4'lük galibiyet de buna dahil. Onları yabana atmayın.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Szczęsny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Emre Can, Anton, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy
22.00 PSG - ASTON VILLA
Anfield'da Liverpool'u penaltılarla eledikten sonra, ki Liverpool Menajeri Arne Slot'un "Şimdiye kadar oynadığım en iyi futbol maçıydı" dediği bir maçtı, Luis Enrique'nin Paris'i Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için mücadele edecek bir görünüme sahip. Premier Lig sıralamasında Liverpool'un bir hayli gerisinde yer alan ancak günündeyse zorlu bir takım olan Aston Villa ile ilk karşılaşmalarında bu noktanın altını çizmeyi hedefleyecekler. Kaptan Marquinhos "Çeyrek finaldeyiz ve bir başka zorlu karşılaşmaya hazır olmamız gerekiyor" dedi.
Villa daha önce Paris'e hiç gitmemiş olsa da, 2016-18 yılları arasında Fransız kulübünün başında olan ve bir lig şampiyonluğu, iki Fransa Kupası ve iki Lig Kupası kazanan teknik direktörleri Unai Emery onlara Parc des Princes'te rehberlik yapacak. Villa bu sezon Fransa'da zaten kaybetti (lig aşamasında Monaco'ya 1-0) ancak Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan takım Avrupa gecelerinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Defans oyuncusu Ian Maatsen, Club Brugge karşısında elde ettikleri son 16 turu başarısının ardından "Şimdiden Paris'e bakıyoruz" dedi. "Harika oyunculara sahip harika bir takımlar ve onlara saygı duyacağız. Biz de harika bir takımız, bu yüzden onların da bize saygı duyması gerekecek."
MUHTEMEL 11'LER
Paris: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford.