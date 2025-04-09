Solskjaer'den Mustafa Hekimoğlu'na tam güven!

Beşiktaş'ta son Kasımpaşa maçında oyuna sonradan İmmobile yerine giren Mustafa Hekimoğlu, gösterdiği performansla sahaya büyük etki etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Solskjaer'den Mustafa Hekimoğlu'na tam güven!
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09 Nisan 2025 08:48
Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, son Kasımpaşa maçında kötü performans sergileyen Ciro İmmobile'nin yerine oyunun ikinci yarısında sahaya dahil olmuştu.

SOLSKJAER'İ ETKİLEDİ

Siyah-beyazlı takımın 10 kişi olmasına karşın sahada iyi bir mücadele sergileyen Mustafa Hekimoğlu, ligin kalan maçlarında da süre alacak. Artık İmmobile'yi takımda düşünmeyen teknik direktör Solskjaer, 17 yaşındaki Mustafa'yı maçlarda daha fazla kullanacak.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta 465 dakika süre alan Hekimoğlu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 
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