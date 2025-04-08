Arsenal - Real Madrid Maçı Tabii Canlı İzle Şifresiz | Arsenal - Real Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Arsenal - Real Madrid maçını şifreli ve canlı izlemek için Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak.

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde güçlü rakibi Real Madrid ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii Spor kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde perde Arsenal-Real Madrid maçıyla açılıyor. Arsenal'in Real Madrid'i konuk edeceği müsabaka 8 Nisan Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak ve Tabii Spor'dan şifreli olarak yayınlanacak.