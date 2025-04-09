Beşiktaş'ta İmmobile'nin yerine Plea hamlesi!

Beşiktaş, sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Ciro Immobile'nin yerine Borussia Mönchengladbach forması giyen Fransız forvet Alassane Plea'yi gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta İmmobile'nin yerine Plea hamlesi!
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09 Nisan 2025 08:37
Beşiktaş'a sezon başında büyük beklentilerle Lazio'dan transfer olan Ciro Immobile, beklentilerin çok aşağısında kaldı.

Sezon sonunda İtalyan forvetten çıkacak olan Beşiktaş'ta gündeme Borussia Mönchengladbach forması giyen Fransız forvet Alassane Plea geldi.

Foot Mercato sitesi, Ciro İmmobile ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ın Alassane Plea ile ilgilendiğini öne sürdü.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 27 maçta forma giyen 32 yaşındaki Fransız forvet, 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 
 
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