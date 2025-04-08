Haber Tarihi: 08 Nisan 2025 17:53 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 17:53

Togg'a Zam Geldi Mi? Nisan 2025 Togg Fiyatları

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gururu olan yerli otomobil TOGG, elektrikli araç teknolojileri ve akıllı mobilite çözümleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, Togg'a zam geldi mi?

Togg'a Zam Geldi Mi? Nisan 2025 Togg Fiyatları
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Sürdürülebilirliğe odaklanan tasarımı ve gelişmiş otonom sürüş özellikleriyle öne çıkan TOGG'un T10X modeli, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilham alan renkleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmıştı. Özellikle TOGG kampanya fırsatları ve T10X modelinin fiyat detayları, potansiyel alıcılar için merak konusu olmaya devam ediyor. Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri ise TOGG fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığı. Peki, Togg'a zam geldi mi?  

NİSAN 2025 TOGG T10X FİYAT LİSTESİ: ZAM VAR MI?

TOGG T10X modelinin 2025 yılı Nisan ayı fiyatları, Mart ayı fiyatlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir artış yaşanmadığı görülüyor. Yeniliğe doğru yolculuk yapmayı hedefleyenler için TOGG, hem estetik hem de teknolojik açıdan cazip seçenekler sunmaya devam ediyor. İşte TOGG T10X modelinin Mart ve Nisan 2025 fiyat listesi karşılaştırması:

Model Mart Fiyatı Nisan Fiyatı

TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 ₺ 1.440.000 ₺

TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 ₺ 1.680.000 ₺

TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 ₺ 1.830.000 ₺

Yukarıdaki tabloya göre, TOGG'un T10X modelinin tüm versiyonlarında Mart ayından Nisan ayına herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmamıştır. Bu durum, TOGG sahibi olmak isteyenler için sevindirici bir haber olarak değerlendirilebilir.
 
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