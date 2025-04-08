Haber Tarihi: 08 Nisan 2025 11:54 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 11:54

İstanbul'da Kar Ne Zaman Yağacak? AKOM Açıkladı

İstanbul'da kar yağışı beklentisi içinde olan vatandaşlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)'dan son dakika hava durumu açıklaması geldi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte AKOM'un haftalık hava tahmin raporu

İstanbul'da Kar Ne Zaman Yağacak? AKOM Açıkladı
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İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, özellikle kış aylarının ardından "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayınladı.

İstanbul'da Kar Ne Zaman Yağacak?

AKOM'un yayınladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Raporda yer alan bilgilere göre, Cuma günü karla karışık yağmur ihtimali bulunurken, Cumartesi günü ise aralıklı sağanak yağmur bekleniyor.

Hava Sıcaklıkları 10 Derece Civarında Seyredecek

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul'da bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklık değerleri, kar yağışı için henüz uygun seviyede değil.
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