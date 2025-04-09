Beşiktaş'ın Norveçli 32 yaşındaki sağ beki Jonas Svensson, bu sezon sahada bir türlü istikrar sağlayamadı.
BİR SİYAH BİR BEYAZ
Bazı maçlarda rakiplerine duvar ören, bazen de vasatı aşamayan Svensson, Kasımpaşa önünde de yenilen ilk golde auta çıkan topa elle müdahalede bulunup kaleye gitmesine neden olmuştu. Ancak ikinci yarıda da bir topu çizgiden çıkarıp takımına puan getirdi.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasıyla bu sezon 38 maça çıkan deneyimli sağ bek, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
BİR SİYAH BİR BEYAZ
Bazı maçlarda rakiplerine duvar ören, bazen de vasatı aşamayan Svensson, Kasımpaşa önünde de yenilen ilk golde auta çıkan topa elle müdahalede bulunup kaleye gitmesine neden olmuştu. Ancak ikinci yarıda da bir topu çizgiden çıkarıp takımına puan getirdi.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasıyla bu sezon 38 maça çıkan deneyimli sağ bek, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.