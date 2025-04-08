Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2025 buzağı desteği sorgulama

Çiftçileri destekleme amacıyla her sene iki dönemde hesaplara yatırılan buzağı desteğinin ödeme takvimi gündemde. 4 ay süreyle yaşayan buzağı yetiştiricilerini kapsayan desteğin ikinci dönemi için başvurular 2025 yılı Nisan ayında başladı. 2025 yılı 2024 yılı 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri ne zaman yatacak?



2024 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?



2024 yılı için buzağı desteklemesi başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Başuruları uygun bulunan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Nisan-Mayıs aylarında yapılması bekleniyor.



2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU TARİHİ



Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler 1 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri; bağlı bulunan yetiştirici örgütü aracılığıyla ya da mensubu olunan yetiştirici derneği yoksa il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile yapılır.



İşte, 2. dönem buzağı desteği takvimi:



Başvuruların alınması : 01/04/2025 - 15/06/2025

Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi'n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 - 03/07/2025

İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 - 18/07/2025

İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 - 29/07/2025

İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 - 31/07/2025

İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 - 22/08/2025

İcmal-3'lerin HAYGEM'e gönderilmesi : 22/08/2025 - 01/09/2025

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