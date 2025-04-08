Haber Tarihi: 08 Nisan 2025 14:53 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 14:53

Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2025 buzağı desteği sorgulama

Buzağı desteği 2. dönem başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunanlar ise ödemelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Ödemeler besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki Buzağı desteği ne zaman yatacak? İşte, 2025 Buzağı desteği ödeme tarihleri ve başvurularına ilişkin detaylar

Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2025 buzağı desteği sorgulama
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Çiftçileri destekleme amacıyla her sene iki dönemde hesaplara yatırılan buzağı desteğinin ödeme takvimi gündemde. 4 ay süreyle yaşayan buzağı yetiştiricilerini kapsayan desteğin ikinci dönemi için başvurular 2025 yılı Nisan ayında başladı. 2025 yılı 2024 yılı 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 

2024 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2024 yılı için buzağı desteklemesi başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Başuruları uygun bulunan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Nisan-Mayıs aylarında yapılması bekleniyor.

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU TARİHİ

Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler 1 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri; bağlı bulunan yetiştirici örgütü aracılığıyla ya da mensubu olunan yetiştirici derneği yoksa il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile yapılır.

İşte, 2. dönem buzağı desteği takvimi:

Başvuruların alınması : 01/04/2025 - 15/06/2025
Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi'n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 - 03/07/2025
İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 - 18/07/2025
İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 - 29/07/2025
İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 - 31/07/2025
İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 - 22/08/2025
İcmal-3'lerin HAYGEM'e gönderilmesi : 22/08/2025 - 01/09/2025
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