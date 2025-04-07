Haber Tarihi: 07 Nisan 2025 18:13 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 18:13

Şevval ayı ne zaman bitiyor, Şevval orucu ne zaman tutulur?

Şevval ayı, Ramazan ayının ardından kameri aylardan birisi. Bu ayda tutulan altı gün orucun faziletini Peygamber Efendimiz hadislerinden ifade etmiştir. Bu faziletine erişmek için Şevval ayı orucu tutmak isteyenler Şevval ayının biteceği günü ve Şevval orucu niyeti, borca sayılıp sayılmayacağı gibi konuları merak ediyor.

Şevval ayı ne zaman bitiyor, Şevval orucu ne zaman tutulur?
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Hicri Şevval ayı bitiş tarihi araştırılıyor. Şevval ayı döneminde 6 gün oruç tutma ibadetini yerine getiren vatandaşlar, şevval ayının ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, 2025 Şevval bitiş tarihi...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında, Şevval ayı tarihleri belli oldu.

30 Mart 2025 tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 28 Nisan'da sona erecek ve Zilkade başlayacak.

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?

Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.

Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.
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