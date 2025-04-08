Benzin ve motorine indirim var mı, ne zaman? 8 Nisan 2025

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 8 Nisan 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Sektör kaynakları, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarında 2 TL'yi aşan bir indirim beklendiğini belirtti. Brent petrolün varil fiyatı, geçtiğimiz hafta 74,95 dolardan 65,58 dolara geriledikten sonra bu hafta 63,20 dolara kadar düşerek son 4 yılın en düşük seviyesine indi ve bu durum akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket beklentisi oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifeleriyle küresel ticaret savaşlarını tırmandırması ve Çin'in buna misilleme olarak tüm ABD ürünlerine yüzde 34 vergi uygulama kararı alması, petrol talebinde düşüş endişelerini artırdı. Sektör kaynakları, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde akaryakıt indirimlerinin daha da büyüyebileceğini ifade etti.

Sektör kaynaklarına göre, benzin ve motorin fiyatlarında beklenen 2 TL'yi aşan indirimin Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, OPEC+ grubunun Mayıs ayında üretim artışı yapma planlarını duyurması ve ABD ile Çin arasındaki tarife savaşlarının etkisiyle hız kazandı.

Geçen hafta 75 dolarla başlayan brent petrolün varil fiyatı, haftayı 65,58 dolarla kapattıktan sonra bu hafta başında yüzde 3,87 değer kaybederek 63,20 dolara geriledi. Bu hızlı düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirirken, kesin tarih olarak Çarşamba günü işaret edildi, ancak resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

Sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarında 2 TL'yi aşan indirimin Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıyacağını belirtti.

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki tarife savaşlarının şiddetlenmesi, OPEC+'ın Mayıs'ta üretim artışı planı açıklaması ve küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri nedeniyle 63,20 dolara geriledi. Brent petrol, son 4 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 3,87 değer kaybetti.

Sektör kaynaklarına göre, benzin ve motorin fiyatlarında 2 TL'yi aşan bir indirim bekleniyor. Fiyatlardaki düşüşün devam etmesi halinde indirim miktarının artabileceği de ifade edildi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda şu anda 63,20 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolara kadar yükselen petrol, bu hafta başında sert bir düşüşle son 4 yılın en düşük seviyesine indi.