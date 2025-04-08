Haber Tarihi: 08 Nisan 2025 13:58 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 13:58

Keçiörengücü Şanlıurfaspor maçı canlı izle: Maç sonucu

TFF 1. Lig'de maçında heyecan! Keçiörengücü ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer alıyor...

Keçiörengücü Şanlıurfaspor maçı canlı izle: Maç sonucu
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TFF 1. Lig karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Keçiörengücü ile Şanlıurfaspor takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı da merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?  

KEÇİÖRENGÜCÜ ŞANLIURFASPOR KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig maçında Keçiörengücü ile Şanlıurfaspor takımları 8 Ocak Pazartesi günü saat 14:00'da karşı karşıya gelecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü Şanlıurfaspor karşılaşması TRT Spor kanalı üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.
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