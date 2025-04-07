Altın düşer mi, yükselecek mi? Altın fiyatları yükselir mi?

Çarşamba günü, Başkan Donald Trump'ın attığı adımlar piyasada on yıllardır görülmemiş bir kargaşa ortamı yarattı. Belirsizlik son haftalarda ve aylarda zaten hissedilir düzeydeydi, ancak Trump'ın tarifelerinin daha sınırlı ve hedefli olacağı yönünde bir beklenti hakimdi. Ancak bunun yerine, Başkan, Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar gördüğü en kapsamlı ithalat tarifelerinden bazılarını uygulamaya koydu.

Trump, devasa bir ilan panosu eşliğinde küresel ticareti alt üst etti. Bir piyasa analistinin ifadesiyle, bu durum "ekonomik belirsizliği, kesin bir ekonomik felaketle yer değiştirdi."

ABD'nin uygulamaya koyduğu tarifeler ve bunların tetiklediği büyüyen ticaret savaşı, COVID-19 salgını nedeniyle dünya genelinde yaşanan kapanmalardan bu yana en büyük küresel tedarik zinciri aksamasına yol açtı.

Yatırımcıların daha yavaş bir ekonomik aktivite ve yükselen enflasyon karşısında pozisyonlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalmasıyla, aşırı kaldıraçlanmış hisse senedi piyasaları ciddi bir darbe aldı. S&P 500 endeksi haftayı %9'luk bir düşüşle kapattı ki bu, Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en büyük haftalık kayıp oldu.

Ancak tüm bu olumsuzlukların ortasında, altın yine de beklentileri karşılamayı başardı. Haftayı düşüşle tamamlamasına ve beş haftalık yükseliş serisini sonlandırmasına rağmen, hisse senedi piyasalarına kıyasla çok daha iyi bir performans sergiledi ve sadece %2,5 değer kaybetti.

Spot altın, ons başına 3.000 doların üzerinde destek bulmaya devam ediyor, ancak analistler yatırımcıları daha fazla düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıyor ve potansiyel olarak ons başına 2.800 dolara kadar olan destek seviyesini test edebileceğini belirtiyorlar.

Analistler, yatırımcıların şu anda düşen bir bıçağı yakalamaya çalışmasının önerilmediğini belirtirken, altındaki bu satış dalgasının nihayetinde piyasaya yeni yatırımcıları çekebileceğini ifade ediyorlar.

Bu yeni ticaret düzeninde, altını 3.000 dolar seviyesine taşıyan faktörler daha da güçlendi. Bazı analistler, Trump'ın tarifelerinin ABD'nin güvenilir bir ticaret ortağı olmaktan çıktığını gösterdiğini dile getiriyorlar.

Çarşamba günkü duyurudan önce bile, büyük bankaların analistleri yatırımcıları, ülkeler yeni ticaret ortakları ararken, "Önce Amerika" politikalarının hızla "Yalnız Amerika"ya dönüşebileceği konusunda uyarıyordu.

Küresel ticaret savaşının tırmanması durumunda, merkez bankaları da ABD dolarından uzaklaşmak için çok daha hızlı adımlar atabilir. Değerli bir metal olarak altın, bu durumdan en büyük faydayı sağlamaya devam ediyor.

Altın bu ortamda muhtemelen iyi bir performans sergilemeye devam edecek olsa da, tüm değerli metallerin aynı olmadığını unutmamak önemlidir. Gümüş, parasal bir metal olarak kabul edilmesine rağmen, küresel talebinin yarısından fazlası endüstriyel uygulamalardan kaynaklanmaktadır.

Küresel kaldıraç azaltma, gümüşü önemli ölçüde olumsuz etkiledi ve fiyatlar ons başına 30 doların altına düştükten sonra haftayı yaklaşık %14'lük bir düşüşle tamamladı. Altın/gümüş rasyosu 100 puanın üzerine çıktı ve şu anda Haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Birçok analist, küresel ekonominin elektrifikasyona doğru yönelmesi nedeniyle gümüş konusunda iyimserliğini koruyordu, ancak bu metalin durgunluğa karşı dayanıklı olmadığı açıkça görülüyor. Küresel ticaretteki aksamalar nedeniyle yavaşlayan ekonomik büyüme, bakır ve gümüş dahil olmak üzere tüm endüstriyel metallere olan talebi azaltacaktır.

Ancak, bu hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen, analistler henüz gümüşten vazgeçmeye hazır değiller. Küresel ticaretle ilgili endişeler azalmaya başladığında, bu metalin sonunda altına yetişmesi bekleniyor.