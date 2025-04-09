Süper Lig'de çıktığı 28 maçta, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 68 puanı hanesine yazdırdı.
Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde rakip filelere tam tamına 71 gol bıraktı.
Süper Lig'de en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında da kendisi gibi ikinci basamakta yer alan takımlardan daha fazla gol atmayı başardı.
REAL MADRID 63 GOL ATTI
İngiltere'de 2. sırada yer alan Arsenal, 31 haftada sadece 56 gol attı. İspanya La Liga'da Barcelona ile şampiyonluk yarışı veren ve ikinci basamakta bulunan Real Madrid de 63 kez fileleri sarstı. Serie A ikincisi Napoli de Conte önderliğinde sadece 48 gol atmayı başardı. Bundesliga'da Bayer Leverkusen de 63 gol bıraktı rakip ağlara... Ligue 1 ikincisi Marsilya'nın attığı gol sayısı ise 57... F.Bahçe ikinciler arasında en fazla gol atan takım.
Fenerbahçe, Avrupa devlerini solladı!
Fenerbahçe, 5 büyük ligin ikinci sırasında yer alan Avrupa'nın dev takımlarından daha fazla gol attı.
Son güncelleme 09 Nisan 2025 09:07
Süper Lig'de çıktığı 28 maçta, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 68 puanı hanesine yazdırdı.
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