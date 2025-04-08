Yamal: "Üç kupayı da kazanabiliriz"

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, üçleme yapabileceklerine inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yamal: 'Üç kupayı da kazanabiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2025 20:38
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal, üçleme yapabileceklerini söyledi.

Yamal, "Ben her zaman takıma inanan insanlardan birisiyim. Sezon başından bu yana en yükseği hedefliyorum. Eğer sezon başında üçleme yapma şansımız varsa, hedefimiz buydu. Şimdi de durum değişmedi. Bu aşırı öz güven ya da benzer bir şeyle ilgili değil, kendimize inanmakla ilgili. Biz Barcelona'yız, üçleme yapabiliriz. Bunu daha önce yaptık ve umarım yine yapabiliriz." dedi.

Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan 17 yaşındaki Lamine Yamal, 13 gol attı ve 20 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery