Yamal: 'Üç kupayı da kazanabiliriz'

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal, üçleme yapabileceklerini söyledi.



Yamal, "Ben her zaman takıma inanan insanlardan birisiyim. Sezon başından bu yana en yükseği hedefliyorum. Eğer sezon başında üçleme yapma şansımız varsa, hedefimiz buydu. Şimdi de durum değişmedi. Bu aşırı öz güven ya da benzer bir şeyle ilgili değil, kendimize inanmakla ilgili. Biz Barcelona'yız, üçleme yapabiliriz. Bunu daha önce yaptık ve umarım yine yapabiliriz." dedi.



Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan 17 yaşındaki Lamine Yamal, 13 gol attı ve 20 asist yaptı.



