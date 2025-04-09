Courtois: 'Goller güzeldi ama...'

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'e deplamanda 3-0 mağlup olan Real Madrid'de Thibaut Courtois ve Jude Bellingham, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Declan Rice'ın attığı iki serbest vuruş golü hakkında konuşan Courtois, "Rice'ın golleri güzeldi ama o fauller gereksizdi. O faulleri yapmamalıydık." ifadelerini kullandı.



Belçikalı eldiven sözlerine, "İkinci yarıda nasıl iyi futbol oynayacağımızı unuttuk." diye devam etti.



Courtois, geri dönüş için, "Zor ama bu takıma inanmak zorundayız." dedi.



Real Madrid'de Jude Bellingham ise, "Bu maçta sadece 3 gol yediğimiz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.



