Haber Tarihi: 08 Nisan 2025 12:05 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 12:05

Akaryakıt fiyatları 8 nisan 2025: Akaryakıt indirim-zam oranı

Akaryakıt fiyatları 8 Nisan 2025 tarihinde araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 7 Nisan 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG'ye zam veya indirim var mı, gelecek mi?

Akaryakıt fiyatları 8 nisan 2025: Akaryakıt indirim-zam oranı
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında -benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında- indirim ya da zam var mı? 8 Nisan akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki geçtiğimiz dönem önce motorine sonra ise benzine zam gelmesinin ardından; benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 8 Nisan 2025 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları! 

AKARYAKIT FİYATLARI 8 NİSAN 2025: GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

8 Nisan 2025 akaryakıt fiyatlarına baktığımızda, ülke genelinde ortalama benzin fiyatı 47.27 TL, motorin fiyatı ise 47.57 TL seviyesinde seyrediyor. LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 28.09 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak şehirler arasındaki küçük farklılıklar da gözlemleniyor.

İstanbul'da 7 Nisan 2025 benzin fiyatları Anadolu Yakası'nda 46.57 TL, Avrupa Yakası'nda ise 46.73 TL olarak görülüyor. 7 Nisan 2025 motorin fiyatları ise Anadolu Yakası'nda 46.71 TL, Avrupa Yakası'nda 46.83 TL.

Ankara'da 7 Nisan 2025 benzin fiyatı 47.29 TL iken motorin fiyatı 47.57 TL'ye yükselmiş durumda. İzmir'de ise 7 Nisan 2025 benzin fiyatı 47.65 TL, motorin fiyatı ise 47.93 TL seviyesinde.

BÜYÜK İNDİRİM YOLDA: BENZİN VE MOTORİNE 1.5 TL'Yİ AŞKIN İNDİRİM BEKLENİYOR!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, araç sahiplerini sevindirecek bir haber var. 7 Nisan 2025 akaryakıt fiyatlarında Çarşamba günü itibarıyla büyük bir düşüş bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında litre başına 1.5 TL'yi aşan bir indirim yapılması öngörülüyor. 

LPG FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

8 Nisan 2025 akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim sadece benzin ve motorinle sınırlı kalmayabilir. Bazı kaynaklar, LPG fiyatlarında da ufak çaplı bir indirim olabileceğini belirtiyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG fiyatı 28.19 TL, Anadolu Yakası'nda 27.59 TL iken Ankara'da 28.09 TL ve İzmir'de 28.04 TL'den satılıyor. 

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN İNDİRİME GİDİYOR?

Akaryakıt fiyatlarındaki bu olumlu gelişmenin temelinde, brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki kısmi gerileme yatıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, brent petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni indirimlerin de görülebileceğini ifade ediyorlar.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE: İNDİRİMLER NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?

Beklenen akaryakıt indiriminin Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor. 
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