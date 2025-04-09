Victor Nelsson'a yine yol göründü

Roma yönetimi, Serie A'da 4 maçta sadece 185 dakika forma giyen Danimarkalı stoperin opsiyonunu kesinlikle kullanmayı düşünmüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Nelsson'a yine yol göründü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2025 10:50
Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında kiralık olarak Roma'ya giden Victor Nelsson, İtalya'da aradığını bulamadı.

Şu ana kadar Serie A'da sadece 4 maçta 185 dakika forma giyen Danimarkalı stoper performansıyla kimseyi memnun edemedi. Teknik direktör Claudio Ranieri'yi memnun edemeyen Nelsson'un yeni sezonda takımda kalması beklenmiyor.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

İtalyan basını da Roma kulübünün 10 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayı kesinlikle düşünmediğini yazdı.

G.SARAY'A GERİ DÖNECEK

Bu durumda yeni sezonda Galatasaray'a dönmek zorunda kalacak olan Nelsson'un tutumu merak konusu. Yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'la yaşadığı problemler nedeniyle ayrılık kararını almıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery