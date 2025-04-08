Sedat Ağçay: 'Reaksiyon çok iyi'

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, ligde Şanlıurfaspor maçındaki galibiyeti değerlendirdi.



Ağçay, göreve geldikten sonraki iki maçlarını da kazandıklarını belirterek, "Dokuzuncu günümüz. Bu süreçte iki maç oynadık. Kısa bir süremiz olduğu için daha çok toplantılar yaparak geçirdik. İki maçı da kazanarak oyuncularımızın anlattıklarımıza reaksiyonunun çok iyi olduğunu anladık. Oyuncu grubu elinden geleni yaptı, anlattıklarımızı çok iyi uyguladı." değerlendirmesinde bulundu.



