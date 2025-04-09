Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, puan kaybıyla yarışta yara aldı. Ancak 3. sıradaki Samsunspor'un da puan kaybı yaşamasıyla birlikte siyah-beyazlıların lig üçüncülüğü umutları sürüyor.
İNANÇ TAM
29 maç sonunda 51 puan toplayan Karadeniz temsilcisinin ardından 1 mücadele eksiğiyle 48 puanda bulunan siyah-beyazlılar, takımın düşüşüne rağmen lig üçüncülüğünü elde edebileceğine inanıyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sezonun kalan bölümünde çıkılacak maçları kazanarak 3. sırayı almayı ve UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turundan katılmayı hedefliyor. Cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasını bir dönüm noktası olarak gören Solskjaer, bu maçla birlikte ligdeki kötü gidişatı bitirip yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.
"SAVAŞAN TAKIM İSTİYORUM"
Solskjaer, Kasımpaşa maçı sonrasında şu açıklamayı yaparak yollarına savaşarak devam etmeleri gerektiğini belirtmişti:
"Mantalitemiz yüzde 100 olmalıydı. İlk yarı benim için hayal kırıklığıydı. İkinci yarı iyi bir reaksiyon gösterdik. Her hafta istikrarlı olmalıyız. İhtiyaçlarımızı, gelecek sezon neler yapacağımızı biliyoruz. İstikrara ihtiyacımız var. Sorun mental, fiziksel olabilir ama ben bahane oluşturmak istemiyorum. Benim asıl odağım her zaman Beşiktaş'ın daha iyi ve istikrarlı olması. Ben savaşan bir takım oluşturmak istiyorum. Solskjaer olarak her zaman genç oyuncularla çalışan takımlar oluşturmak istiyorum."
İNANÇ TAM
29 maç sonunda 51 puan toplayan Karadeniz temsilcisinin ardından 1 mücadele eksiğiyle 48 puanda bulunan siyah-beyazlılar, takımın düşüşüne rağmen lig üçüncülüğünü elde edebileceğine inanıyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sezonun kalan bölümünde çıkılacak maçları kazanarak 3. sırayı almayı ve UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turundan katılmayı hedefliyor. Cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasını bir dönüm noktası olarak gören Solskjaer, bu maçla birlikte ligdeki kötü gidişatı bitirip yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.
"SAVAŞAN TAKIM İSTİYORUM"
Solskjaer, Kasımpaşa maçı sonrasında şu açıklamayı yaparak yollarına savaşarak devam etmeleri gerektiğini belirtmişti:
"Mantalitemiz yüzde 100 olmalıydı. İlk yarı benim için hayal kırıklığıydı. İkinci yarı iyi bir reaksiyon gösterdik. Her hafta istikrarlı olmalıyız. İhtiyaçlarımızı, gelecek sezon neler yapacağımızı biliyoruz. İstikrara ihtiyacımız var. Sorun mental, fiziksel olabilir ama ben bahane oluşturmak istemiyorum. Benim asıl odağım her zaman Beşiktaş'ın daha iyi ve istikrarlı olması. Ben savaşan bir takım oluşturmak istiyorum. Solskjaer olarak her zaman genç oyuncularla çalışan takımlar oluşturmak istiyorum."