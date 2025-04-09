Real Madrid'de 3-0'dan sonra geri dönüş mesajı!

Real Madrid'de Lucas Vazquez ve Raul Asencio, Arsenal maçının ardından konuştu. İki futbolcu da 3-0'dan geri dönebileceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'de 3-0'dan sonra geri dönüş mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2025 00:40
Son güncelleme 09 Nisan 2025 00:59
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Arsenal'e deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Real Madrid'de maçın ardından konuşan Lucas Vazquez, "3-0'dan geri dönebilecek bir takım varsa o da Real Madrid'dir!" dedi.

Vazquez, sözlerine, "Üst üste iki maç kaybetmeye alışkın değiliz. Tek yapmamız gereken çok çalışmak ve kendimize her zamankinden daha fazla inanmak." diye devam etti.

Real Madrid'de Raul Asencio ise, "Geri dönüş yapabileceğimize gerçekten inanıyoruz! Eğer bunu yapabilecek bir takım varsa o biziz!" sözlerini sarf etti.

Kylian Mbappe de geri dönüş ile ilgili gelen sorunun ardından, "Evet, tabii ki geri dönebiliriz." yanıtını verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery