Real Madrid'de 3-0'dan sonra geri dönüş mesajı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Arsenal'e deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu.



Real Madrid'de maçın ardından konuşan Lucas Vazquez, "3-0'dan geri dönebilecek bir takım varsa o da Real Madrid'dir!" dedi.



Vazquez, sözlerine, "Üst üste iki maç kaybetmeye alışkın değiliz. Tek yapmamız gereken çok çalışmak ve kendimize her zamankinden daha fazla inanmak." diye devam etti.



Real Madrid'de Raul Asencio ise, "Geri dönüş yapabileceğimize gerçekten inanıyoruz! Eğer bunu yapabilecek bir takım varsa o biziz!" sözlerini sarf etti.



Kylian Mbappe de geri dönüş ile ilgili gelen sorunun ardından, "Evet, tabii ki geri dönebiliriz." yanıtını verdi.



