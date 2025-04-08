Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir'e set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı ikinci maçında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Rakibini ilk maçta da 3-0 mağlup eden Kuzeyboru, seriyi 2-0 kazanarak sezonu 7. sırada tamamladı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Kadir Girente, Halid Cerit
Kuzeyboru: Nasya, Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Peralta, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Liray Akpınar, Güldeniz Önal)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Fatma Şekerci, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, İrem Nur Özsoy, Johnson, Seher Aksoy, Stojiljkovic, Defne Basyolcu)
Setler: 25-12, 25-12, 25-15
Süre: 82 dakika
Rakibini ilk maçta da 3-0 mağlup eden Kuzeyboru, seriyi 2-0 kazanarak sezonu 7. sırada tamamladı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Kadir Girente, Halid Cerit
Kuzeyboru: Nasya, Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Peralta, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Liray Akpınar, Güldeniz Önal)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Fatma Şekerci, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, İrem Nur Özsoy, Johnson, Seher Aksoy, Stojiljkovic, Defne Basyolcu)
Setler: 25-12, 25-12, 25-15
Süre: 82 dakika