Florentino Perez'i güldürecek Arda Güler teklifi

Real Madrid'de düzenli forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılacağı konuşulan Arda Güler için çarpıcı bir transfer iddiası geldi.



Real Madrid'de aldığı süre tartışma konusu lan Arda Güler için çıkan transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.



Fichajes'te yer alan habere göre, Arsenal yaz transfer dönemi için Arda Güler'i öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirledi. Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın, Arda Güler'in potansiyelinden etkilendiği belirtilirken İspanyol çalıştırıcı, Arsenal'in sisteminde genç yıldızın önemli bir yere sahip olabileceğini kulüp yönetimine raporları.



İLK TEKLİF 30 MİLYON EURO OLACAK



Arsenal'in ilk etapta 30 milyon Euro'luk bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.



FLORENTINO PEREZ'İN SATMA NİYETİ YOK



Arda Güler'i Real Madrid'in geleceği olarak gören ve astronomik bir teklif olmadığı müddetçe satmamayı planlayan kulüp başkanı Florentino Perez'in bu teklifi geri çevireceği öne sürüldü.



BU SEZON 33 MAÇTA 3 GOL - 7 ASİST



20 yaşındaki milli yıldızımız, bu sezon Real Madrid formasıyla 33 maça çıktı. Arda Güler bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.















