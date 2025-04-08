Serdal Adalı, divan kurulunda konuşacak

Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yapacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı, divan kurulunda konuşacak
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08 Nisan 2025 21:21
Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yapacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Serdal Adalı, 12 Nisan Cumartesi günü saat 10.30'dan itibaren ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda kulübümüzün gündemine dair önemli açıklamalarda bulunacaktır.

Camiamızın ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

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