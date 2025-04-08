Serdal Adalı, divan kurulunda konuşacak

Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yapacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Başkanımız Serdal Adalı, 12 Nisan Cumartesi günü saat 10.30'dan itibaren ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda kulübümüzün gündemine dair önemli açıklamalarda bulunacaktır.
Camiamızın ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Başkanımız Serdal Adalı, 12 Nisan Cumartesi günü saat 10.30'dan itibaren ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda kulübümüzün gündemine dair önemli açıklamalarda bulunacaktır.
Camiamızın ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."