Konya Tarım Fuarı ne zaman? 2025 Konya Tarım Fuarı

Konya Ticaret Odası ve TÜYAP iş birliğiyle organize edilen etkinlik, geniş sergi alanları ve inovatif ürün tanıtımlarıyla ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatacak. Çiftçiler, sanayiciler, akademisyenler ve yatırımcılar, tarımın geleceğini şekillendiren yenilikleri yerinde inceleme fırsatı yakalayacak.

Tarım sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olan Konya Tarım Fuarı 2025 yılında 21. kez kapılarını açıyor. Türkiye'nin en geniş katılımlı tarım fuarlarından biri olarak bilinen etkinlik 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konya Tarım Fuarı, tarımsal mekanizasyon, tarla teknolojileri, hayvancılık ekipmanları, modern sulama sistemleri, tohum ve gübre teknolojileri gibi birçok alanda yenilikçi ürünleri ziyaretçileriyle buluşturacak. Fuarda, hem yerli hem de yabancı firmalar en yeni teknolojilerini sergilerken, sektör profesyonelleri için önemli bir ticaret ve iş birliği ortamı sunulacak.