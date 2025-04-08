Haber Tarihi: 08 Nisan 2025 11:51 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 11:51

Okullar Ne Zaman Kapanacak, Kapanıyor Mu? 2025 MEB

2025 okullar ne zaman kapanacak, kapanıyor? Bu soru, Nisan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yaz tatili hayalleri kurulmaya başlanırken, okulların ne zaman tatil olacağı ve 2025 okul kapanış tarihine ne kadar kaldığı büyük bir merak konusu. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanacak, kapanıyor? Okullar ne zaman tatil, kapanmasına kaç gün kaldı? 

Okullar Ne Zaman Kapanacak, Kapanıyor Mu? 2025 MEB
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Ramazan Bayramı tatiliyle 9 günlük dinlenme sürecine giren öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Bu kapsamda öğrenciler ve veliler, 'Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?' gibi sorulara yanıt arıyor.

20 HAZİRAN GÜNÜ KARNELER DAĞITILACAK

Okullar, 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılması ile birlikte kapanmış olacak.

Yaz tatili ise bu kapsamda 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler ise bu süre zarfında yaz tatilinin tadını çıkartacak.

MEB 2025 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erdi.

Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı bitti.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Ara tatil sonrası 7 Nisan'da ders başı yapılacak.

Karneler 21 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025 Çarşamba

İşçi Bayramı 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi
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