Okullar Ne Zaman Kapanacak, Kapanıyor Mu? 2025 MEB

Ramazan Bayramı tatiliyle 9 günlük dinlenme sürecine giren öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Bu kapsamda öğrenciler ve veliler, 'Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?' gibi sorulara yanıt arıyor.
20 HAZİRAN GÜNÜ KARNELER DAĞITILACAK
Okullar, 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılması ile birlikte kapanmış olacak.
Yaz tatili ise bu kapsamda 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Öğrenciler ise bu süre zarfında yaz tatilinin tadını çıkartacak.
MEB 2025 TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erdi.
Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı bitti.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Ara tatil sonrası 7 Nisan'da ders başı yapılacak.
Karneler 21 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025 Çarşamba
İşçi Bayramı 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi
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