Haber Tarihi: 08 Nisan 2025 17:35 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 17:35

Doğum izni süresi artacak mı? 2025

Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı sonrasında doğum izni konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısını korumak adına kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirdiklerini açıkladı. Bu kapsamda çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde çalışıldığını belirtti. Peki, annelik ve doğum izni 1 yıla mı çıkacak? Çalışan annelerin doğum izni kaç gün? İşte yeni düzenlemenin detayları…

Doğum izni süresi artacak mı? 2025
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Doğum izni artacak mı sorusu, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı ile hız kazandı. Düzenlemenin detaylarına göre çalışan anneye daha uzun doğum izni sağlanacak. Doğum izni, hamile çalışanların doğumdan önce ve sonra aldıkları izin süresidir. Annelik izni, doğumdan önce belirli bir süre veya tamamı doğumdan sonra kullanılabilir ve belirli şartlara tabidir. Bu izin, annenin çalışma hayatında hak kaybetmemesi için uygulanır ve özel sektör ile kamu sektöründe farklı şekillerde işler. Türkiye'de halen kamu ve özel sektörde ücretli doğum izni 2 ay (8 hafta) doğum öncesi, 2 ay (8 hafta) doğum sonrası olmak üzere 4 ay uygulanıyor. Kamu çalışanları isterlerse 2 yıla kadar, özel sektör çalışanları ise 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN DOĞUM İZNİ AÇIKLAMASI

"Kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve eşit şartlarda yer alması için kapsamlı politikalar yürütüyoruz. Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" dedi.

DOĞUM İZNİ (ANNELİK İZNİ) 2025 ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz" dedi.

ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK YENİ TEŞVİK ÖNERİLERİ

Nüfus artışını desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla çalışan kadınlara yönelik yeni teşviklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda:

-Ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması,

-Ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması,

-Çalışan annelere kreş desteği verilmesi.

Mevcut mevzuatta memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulanacak düzenlemeyle bu ayrımın da kaldırılması bekleniyor.
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