Monaco, Eric Dier ile anlaştı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki İngiliz stoper Eric Dier ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eric Dier'in AS Monaco'ya transferi tamamlandı.



BU SEZON NE YAPTI?



Bayern Münih formasıyla 26 maça çıkan İngiliz stoper, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



