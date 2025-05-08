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Monaco, Eric Dier ile anlaştı!

Monaco'nun, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Eric Dier ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

calendar 08 Mayıs 2025 22:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monaco, Eric Dier ile anlaştı!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki İngiliz stoper Eric Dier ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eric Dier'in AS Monaco'ya transferi tamamlandı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bayern Münih formasıyla 26 maça çıkan İngiliz stoper, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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