Haber Tarihi: 08 Mayıs 2025 15:56 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 15:56

Benzine indirim var mı? (8 Mayıs 2025 akaryakıt fiyatları)

Petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentilerini beraberinde getirdi. Motorin ve otogaz grubunda fiyatların aşağı yönlü seyretmesi, sürücülerin yüzünü güldürecek gelişmeleri beraberinde getirdi. Benzine indirim var mı, LPG'ye indirim gelecek mi merakla takip ediliyor.

Benzine indirim var mı? (8 Mayıs 2025 akaryakıt fiyatları)
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Akaryakıtta art arda gelen indirimlerin sonrasında güncel fiyatlar merak ediliyor. Önce otogaza ardından motorine gelen indirimin ardından benzinde durum ne? İşte 8 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları. 

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Sürücülerin yakından takip ettiği benzin fiyatlarında bu hafta için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin grubunda kısa vadede bir indirim ya da zam öngörülmüyor.

Petrol fiyatlarındaki son yükselişe rağmen, benzin fiyatları şimdilik sabit kalmaya devam edeceği belirtildi. Bu nedenle araç sahipleri 7 Mayıs 2025 itibarıyla benzin fiyatlarını önceki günlerdeki seviyelerden satın almaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre satış fiyatı yaklaşık 45-46 TL bandında seyrediyor. Şehir bazlı küçük farklılıklar olsa da genel anlamda fiyatlar stabil kalmış durumda.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Motorin kullanıcıları için sevindirici bir gelişme yaşandı. Sektör temsilcilerinden edinilen son bilgilere göre, motorin grubuna gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,29 TL'lik bir indirim uygulandı. Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı birçok kentte önemli oranda gerilemiş durumda.

İstanbul'da motorin fiyatı 45,41 TL seviyesinden 44,20 TL'ye, Ankara'da 46,22 TL'den 45,02 TL'ye, İzmir'de ise 46,56 TL'den 45,35 TL'ye düştü. Akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıyan değişim, tüketiciler için ekonomik anlamda önemli bir rahatlama sağladı.

LPG'YE İNDİRİM Mİ VAR?

Motorin indiriminin hemen öncesinde bir diğer gelişme de otogaz kullanıcılarını ilgilendiriyor. Otogaz (LPG) grubunda 1,23 TL tutarında bir indirim uygulamaya alındı.

7 Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan bu indirim, pompaya yansıtıldı ve araç sahipleri LPG'yi daha uygun fiyata almaya başladı.

İstanbul'da otogazın litre fiyatı Avrupa yakasında 26,19 TL, Anadolu yakasında ise 25,59 TL olarak güncellendi. Ankara'da litre fiyatı 26,09 TL, İzmir'de ise 26,04 TL seviyesine geriledi.
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