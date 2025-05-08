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Musrati'den kötü haber: Sezonu kapattı!

Monaco'da Al-Musrati, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. 29 yaşındaki futbolcunun, sezonun bitmesiyle Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyor.

calendar 08 Mayıs 2025 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Musrati'den kötü haber: Sezonu kapattı!
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Monaco'nun devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Al-Musrati'den kötü haber geldi.

SEZONU KAPATTI!

Fransız basınında yer alan habere göre, Monaco'nun Saint-Etienne ile oynadığı maçta sakatlanan Al-Musrati, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Musrati'nin kontrollerinin yapılacağı ve sezonun kalan kısmında forma giymesinin beklenmediği yazıldı.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜŞ

Saint-Etienne maçında sakatlanan Libyalı futbolcunun, bu maçta Monaco ile son dakikalarını oynadığı kaydedildi.

Monaco'nun devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunan deneyimli orta saha oyuncusu için bu opsiyonu kullanmasının beklenmediği ve Musrati'nin Beşiktaş'a geri döneceği ifade edildi.

FRANSA PERFORMANSI

Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre bulan Musrati, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Al-Musrati'nin bonservisinin bulunduğu Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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