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Serdal Adalı'dan Osimhen sözleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, forvet transferine dair önemli açıklamalar yaptı.

calendar 08 Mayıs 2025 15:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Osimhen sözleri
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, pazar günü yapılacak seçim öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Adalı, basın toplantısının ardından basın mensuplarına transferle ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın yeni sezonda bir forvet takviyesi yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, takımın mevcut santrforu Ciro Immobile için, "Immobile, altın ayakkabı paylaşımı yaptıktan sonra Hatayspor maçı öncesinde onunla bir toplantı yaptım, bazı uyarılarda bulundum." dedi.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Atletico Madrid forması giyen ve transfer için adı gündeme gelen Alexnader Sörloth için, "Hayal." dedi. Adalı, ayrıca, "27 milyon euro Sörloth'a verene kadar 60'a Osimhen'i alırım. Bu işler parayla alakalı." diye konuştu.

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