Declan Rice'tan tarihe geçen performans!

DECLAN RICE!! OLAĞANÜSTÜ BİR FRİKİK DAHA! 🚀🚀 pic.twitter.com/nNoUWAHxWh



— Sporxtv (@sporxtv) April 8, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.Arsenal'de karşılaşmaya damga vuran isim Declan Rice oldu. İngiliz yıldız, Real Madrid karşısında iki harika serbest vuruş golüne imza attı.Rice'ın ilk frikiği için,, ikinsi serbest vuruşu için,yorumları yapıldı.Rice, bu golleriyle Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında iki serbest vuruş golü atan ilk oyuncu oldu.Declan Rice, maçın ardından yaptığı açıklamada,dedi.İkinci serbest vuruş için,diyen İngiliz futbolcu,sözlerini sarf etti.