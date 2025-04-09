Declan Rice'tan tarihe geçen performans!

Arsenal forması giyen Declan Rice, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında iki serbest vuruş golü atan ilk oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Declan Rice'tan tarihe geçen performans!
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09 Nisan 2025 00:18
Son güncelleme 09 Nisan 2025 01:09
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Arsenal'de karşılaşmaya damga vuran isim Declan Rice oldu. İngiliz yıldız, Real Madrid karşısında iki harika serbest vuruş golüne imza attı.

Rice'ın ilk frikiği için, "Roberto Carlos gibi", ikinsi serbest vuruşu için, "David Beckham gibi vurdu" yorumları yapıldı.

Rice, bu golleriyle Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında iki serbest vuruş golü atan ilk oyuncu oldu.

DECLAN RICE'TEN AÇIKLAMA

Declan Rice, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Aslında ilk serbest vuruşta orta yapacaktık ama barajı ve kalecinin pozisyonunu gördüm. Bu yüzden vurmayı düşündüm." dedi.

İkinci serbest vuruş için, "Kendime güvenim vardı." diyen İngiliz futbolcu, "Henüz durumun farkında değilim çünkü ikinci maç var. Heyecanlıyım, mutluyum, sevinçliyim! Birkaç yıl içerisinde bu gece yaptığım şeyin gerçekten ne kadar özel olduğunu anlayacağımı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.



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