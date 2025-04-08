Yaz tatili erkene mi çekiliyor? Okullar erken mi kapanacak 2025? MEB'den yaz tatili açıklaması

2025 yılı yaz tatili ile ilgili milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir iddia bugün gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlandığı öne sürüldü. Normal şartlar altında 20 Haziran itibarıyla sona erecek eğitim ve öğretim döneminin 2-6 Haziran haftasında tamamlanacağı iddia edildi. MEB'ten o iddialara cevap geldi.

Son günlerde çıkan haberlerden sonra gündem olan, öğrenci ve ailelerin merakla beklediği yaz tatilinin tarihi değişecek iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından açıklamalar yapıldı. 20 Haziran itibariyle tatile girecek okulların bir hafta geri çekileceği iddialarını MEB kaynakları yalanladı. İşte detaylar…

Milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren yaz tatili dönemi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Normal müfredata göre 20 Haziran tarihinde tatil olacak olan okullar için 6 Haziran tarihine çekilebilmesi oldukça konuşuldu.

Özellikle Kurban Bayramı sonrasında okulların devam etmesi aileleri düşündürürken, yaz tatili takviminin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

tgrthaber'in haberine göre, oldukça gündem olan ve merak edilen yaz tatili tarihi hakkında açıklamalar yapan MEB kaynakları; 'Böyle bir çalışmamız yok' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yeni bir gelişmenin olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup, 2025 yılında 6 ile 9 Haziran arasında idrak edilecek.

5 Haziran 2025 Perşembe: Arife

6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü