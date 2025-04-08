Haber Tarihi: 08 Nisan 2025 13:06 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 13:06

Yaz tatili erkene mi çekiliyor? Okullar erken mi kapanacak 2025? MEB'den yaz tatili açıklaması

Kurban Bayramı sebebiyle bu yıl okulların planlanandan daha erken yaz tatiline gireceği iddia edildi. Konunun gündeme gelmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Peki, Yaz tatili erkene mi çekiliyor? Okullar erken mi kapanacak 2025? MEB'den yaz tatili açıklaması

Yaz tatili erkene mi çekiliyor? Okullar erken mi kapanacak 2025? MEB'den yaz tatili açıklaması
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2025 yılı yaz tatili ile ilgili milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir iddia bugün gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlandığı öne sürüldü. Normal şartlar altında 20 Haziran itibarıyla sona erecek eğitim ve öğretim döneminin 2-6 Haziran haftasında tamamlanacağı iddia edildi. MEB'ten o iddialara cevap geldi.

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLİYOR?

Son günlerde çıkan haberlerden sonra gündem olan, öğrenci ve ailelerin merakla beklediği yaz tatilinin tarihi değişecek iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından açıklamalar yapıldı. 20 Haziran itibariyle tatile girecek okulların bir hafta geri çekileceği iddialarını MEB kaynakları yalanladı. İşte detaylar…

Milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren yaz tatili dönemi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Normal müfredata göre 20 Haziran tarihinde tatil olacak olan okullar için 6 Haziran tarihine çekilebilmesi oldukça konuşuldu.

Özellikle Kurban Bayramı sonrasında okulların devam etmesi aileleri düşündürürken, yaz tatili takviminin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK!"

tgrthaber'in haberine göre, oldukça gündem olan ve merak edilen yaz tatili tarihi hakkında açıklamalar yapan MEB kaynakları; 'Böyle bir çalışmamız yok' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yeni bir gelişmenin olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup, 2025 yılında 6 ile 9 Haziran arasında idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİL TARİHLERİ VE DENK GELDİĞİ GÜNLER

5 Haziran 2025 Perşembe: Arife

6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü
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