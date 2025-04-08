İşte Luiz Gustavo'nun son durumu!

Sao Paulo, göğüs ağrısı şikayetinin ardından hastaneye kaldırılan Luiz Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.



Brezilya ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.



10 gün boyunca istirahat edecek Luiz Gustavo, tedavisine ilaçla devam edecek. Gustavo, 10 günün ardından yeniden kontrollerden geçecek.



2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde 97 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.



