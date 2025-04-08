İşte Luiz Gustavo'nun son durumu!

Sao Paulo, göğüs ağrısı şikayetinin ardından hastaneye kaldırılan Luiz Gustavo'nun taburcu olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Luiz Gustavo'nun son durumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2025 22:26
Sao Paulo, göğüs ağrısı şikayetinin ardından hastaneye kaldırılan Luiz Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Brezilya ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

10 gün boyunca istirahat edecek Luiz Gustavo, tedavisine ilaçla devam edecek. Gustavo, 10 günün ardından yeniden kontrollerden geçecek.

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde 97 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery