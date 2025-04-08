İşte ligde haftanın VAR kayıtları

TFF, Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte ligde haftanın VAR kayıtları
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08 Nisan 2025 20:00
Son güncelleme 08 Nisan 2025 20:07
Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kartı

VAR: "Kadir sana ciddi faul nedeniyle sahada inceleme öneriyorum."

Kadir Sağlam: "Evet ekrandayım. Evet, teması gördüm. Tamam. Kararımı değiştirdim. 5 numara kırmızı kart."

VAR: "Mükemmel."

İşte haftanın VAR kayıtları:



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