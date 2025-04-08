İşte ligde haftanın VAR kayıtları

Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kartı
VAR: "Kadir sana ciddi faul nedeniyle sahada inceleme öneriyorum."
Kadir Sağlam: "Evet ekrandayım. Evet, teması gördüm. Tamam. Kararımı değiştirdim. 5 numara kırmızı kart."
VAR: "Mükemmel."
İşte haftanın VAR kayıtları:
Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kartı
VAR: "Kadir sana ciddi faul nedeniyle sahada inceleme öneriyorum."
Kadir Sağlam: "Evet ekrandayım. Evet, teması gördüm. Tamam. Kararımı değiştirdim. 5 numara kırmızı kart."
VAR: "Mükemmel."
İşte haftanın VAR kayıtları: