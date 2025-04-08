UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

22.00 ARSENAL - REAL MADRID

22.00 BAYERN MÜNİH - INTER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu gece oynanacak iki maçla başlayacak.İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler...Premier Lig'de Liverpool'un ardından ikinci sırada yer alan ve Federasyon Kupası'nın dışında kalan Arsenal'in bu sezonki en büyük kupa şansı, Real Madrid ile üçüncü kez karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak... Premier Lig'de gol sıkıntısı çekiyorlar ancak Mikel Arteta'nın takımı Bukayo Saka'nın İspanyol ekibine karşı kendilerine moral verebileceğini umuyor; forvet oyuncusu Aralık ayında diz ardı kirişinden sakatlandıktan sonra Salı günü Fulham karşısında sahalara döndü. Arteta "Stadyumu ve enerjiyi yükseltti, onun geri dönmesi harika" dedi.Arsenal, 2005/06 Şampiyonlar Ligi ilk eleme turunda, Thierry Henry'nin ilk maçta attığı tek golün ardından evinde 0-0 berabere kalarak Madrid'i elemişti. Ancak, Son 16 Turu'nda ezeli rakipleri Atletico Madrid'i geçmek için mücadele eden Carlo Ancelotti'nin takımına karşı işleri kolay olmayacak. "Bu takımda özel bir şey var, karakter ve bağlılık" dedi İtalyan teknik adam; "Fiziksel olarak kendimizi tuttuk. İkinci yarıda takım yorgun düştü ama bu normaldi. Bu zafer takım ve bu kadronun sahip olduğu kaynaklar hakkında çok şey anlatıyor."* Real Madrid, Londra'da daha önce oynadığı dört Avrupa kupası çeyrek final maçını da kazandı.: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ödegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, MartinelliCourtois; Valverde, Raul Asencio, Rüdiger, Fran García; Rodrygo, Modric, Camavinga, Bellingham; Mbappe, Vinicius Junior: Calafiori, Gabriel, Havertz, Jesus, Sterling, Tomiyasu: Carvajal, Ceballos, Eder Militao, TchouameniBayern'in Inter ile son karşılaşmaları oldukça tek taraflıydı, Bavyeralılar 2022/23 grup aşamasında deplasmanda ve evlerinde 2-0 kazandılar. Benjamin Pavard o zaman Münih'te takımının açılış golünü atmıştı ancak Fransız savunmacı, 2023'te Inter için Bayern'den ayrıldı. Inter'in Feyenoord'a karşı kazandığı Son 16 Turu maçının ardından "Bayern'le tekrar karşılaşacağım için mutluyum" diyen Pavard'a teknik direktör Simone Inzaghi de şunları ekledi: "Zor olacak ama şimdiye kadar yaptığımız gibi maçları oynayacağız. Umarım herkes hazır olur."Harry Kane'in yeniden düzenli olarak gol atmaya başlamasıyla birlikte, Bayern'le karşılaşma ihtimali çok az kişinin hoşuna gidecektir ancak Inter boşuna Serie A lideri değil. "Inter bekliyor," dedi İngiltere kaptanı. "Eminim bizden yine her şeyi talep edecekler. Ama biz her rakibi yenebiliriz."Bayern'li Thomas Müller'in de çok iyi hatırlayacağı üzere, 2010 yılında Madrid'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern'e karşı alınan 2-0'lık galibiyet de bu tarihin bir parçası...* Tarafların en son karşılaşmasında alınan 2-0'lık mağlubiyetten önce Inter, Bayern'e karşı oynadığı dört karşılaşmayı da kaybetmemişti (3 Galibiyet 1 Beraberlik).Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sane; KaneSommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, ThuramGuerreiro, PavlovicAsllani, Dumfries, Taremi, Zielinski